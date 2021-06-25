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У Херсоні захищали морський порт від терористів: як пройшли масштабні навчання

У Херсоні захищали морський порт від терористів: як пройшли масштабні навчання

Фото: facebook.com/NGUmainpage

Масштабні навчання були наближені до реальних.

Масштабні антитерористичні навчання завершилися у Херсоні: відпрацьовували звільнення заручників. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок.25 червня.

За легендою, терористи захопили судно і взяли в заручники працівників порту. Після переговорів терористів нейтралізували, а заручників звільнили.  Для цього задіяли вертоліт, корабель та човни. 

Разом навчалися працівники СБУ, прикордонники, спецпризначенці, поліцейські, військові та рятувальники. Вони відпрацьовували спільні дії. 

А після навчань керівництво порту проінструктували, як діяти у подібних ситуаціях.

Новини України: у Херсоні добігли кінця масштабні антитерористичні навчання

Новини України: у Херсоні добігли кінця масштабні антитерористичні навчання

Нагадаємо, раніше СБУ проводила в Одеській області масштабні антитерористичні навчання. Спецпризначенці відпрацьовували алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам.