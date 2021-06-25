У Херсоні захищали морський порт від терористів: як пройшли масштабні навчання

Масштабні навчання були наближені до реальних.
Масштабні антитерористичні навчання завершилися у Херсоні: відпрацьовували звільнення заручників.
Про це йдеться у ТСН.Ранок.25 червня.
За легендою, терористи захопили судно і взяли в заручники працівників порту. Після переговорів терористів нейтралізували, а заручників звільнили. Для цього задіяли вертоліт, корабель та човни.
Разом навчалися працівники СБУ, прикордонники, спецпризначенці, поліцейські, військові та рятувальники. Вони відпрацьовували спільні дії.
А після навчань керівництво порту проінструктували, як діяти у подібних ситуаціях.
Нагадаємо, раніше СБУ проводила в Одеській області масштабні антитерористичні навчання. Спецпризначенці відпрацьовували алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам.