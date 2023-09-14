У Херсоні затримали коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ

Зрадниці загрожує до 12 років ув'язнення.

У Херсоні затримали інформаторку депутата держдуми країни-агресорки Росії Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисницею виявилась місцева жителька. Московська прихильниця під час захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Вже після звільнення міста зрадниця дистанційно запропонувала йому свою допомогу у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

Аби збирати усі необхідні дані, жінка обходила вулиці Херсона та приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію вона пересилала на Інтернет-ресурс Кастюкевича. Потім ці дані з прив’язкою до місцевості потрапляли до штабу Південного військового округу російських збройних сил для підготовки обстрілів Херсона.

Відомо, що влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона намагалася передавати нові розвіддані депутату РФ. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь ворога.

Наразі зрадниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку повідомили про підозру. До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

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