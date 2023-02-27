У Херсоні затримали очільників російської катівні, яка діяла під час окупації (фото)

У Херсоні затримали чотирьох очільників російської катівні, яка діяла під час окупації. Їм повідомили про підозру за двома статтями: державна зрада та колабораційна діяльність.

Про це 27 лютого повідомили в Службі безпеки України.

Серед затриманих - колишній заступник начальника виправної колонії. Під час окупації міста чоловік підтримав російських загарбників. Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене росіянами "управління служби виконання покарань у Херсонській області". Зловмисник організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства.Таким чином окупанти "придушували" рух опору в регіоні.

Ще один колаборант - очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської тюрми. Чоловік відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". Там він і ще один викритий колаборант брали участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Нагадаємо, від ранку 27 лютого в Херсоні прогримів вибух. Сталося це під час масштабної повітряної тривоги, яка охопила всю країну.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Катували та не зламали: історія незламності Херсона

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