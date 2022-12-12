У Херсоні затримали трьох колаборантів, які ​збирали голоси за проведення псевдореферендуму: фото

У Херсоні затримали трьох місцевих мешканців, які збирали голоси за проведення псевдореферендуму.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, від 23 по 27 вересня 2022 року під час окупації Бериславського району підозрювані збирали голоси за проведення псевдореферендуму щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання до РФ.

Вони приходили до домівок місцевих мешканців у декількох селах району, роздаючи їм так звані "бюлетені" для голосування. При цьому рекомендували ставити відмітки "за".

Після цього підозрювані передали використані бюлетені голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшої фальсифікації результатів.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Трьом затриманим громадянам України оголосили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Суд відправив їх під варту.

Колаборанти в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

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