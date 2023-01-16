У Херсоні затримали зрадників, які "зливали" ворогу конспіративні бази ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох агентів ФСБ під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Одним із тих, хто "зливав" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації міста, виявився місцевий житель, якого українські військовослужбовці залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

"Під час захоплення обласного центру він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. У ніч проти 27 червня минулого року він "злив" двом представникам ФСБ із позивними "Марс" і "Зелений" адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні. Також зловмисник розкрив ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста", – йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію агресор використав для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців разом із їхніми родинами. Крім того, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з ФСБ у тимчасово окупованих районах південного регіону. Іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника.

"У червні минулого року український військовий потрапив у полон до окупантів. Там він всіляко намагався довести свою лояльність росіянам. Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники схопили в полон. Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу", – звітує відомство.

Згодом контрактника повернули українській стороні.

Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Втім контррозвідники СБУ викрили їхню злочинну діяльність і затримали у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні судитимуть російського генерала, уродженця Вінниччини, який допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна".

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