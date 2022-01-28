У Херсоні завтра перекриють рух транспорту: куди краще не їхати

У Херсоні завтра перекриють рух транспорту: куди краще не їхати

У центрі місті відбудуться заходи.

У Херсоні завтра, 29 січня, під час ходи до Дня пам’яті Героїв Крут тимчасово перекриють рух транспорту.

Про це повідомили на сайті Херсонської міської ради.

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Рух перекриватимуть від 18:00 до 18:30 на проспекті Ушакова (від пл. Свободи до вул. Перекопської) та вул. Перекопській (від проспекту Ушакова до провулку Військового).

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Нагадаємо, 29 січня в Україні вшановують 104-ту річницю подвигу Героїв Крут. У 1918 році під час бою біля залізничної станції за 130 кілометрів від Києва їм вдалося затримати просування більшовиків і їхній наступ на столицю. Тоді серед українських захисників були зовсім молоді студенти. 27 хлопців ворог взяв у полон і стратив.

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