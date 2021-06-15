У Херсоні жінка народила дитину біля ТРЦ: як почуваються породілля і немовля

Жінка народила дівчинку вагою 2,3 кг.

У Херсоні дорогою до лікарні під одним із ТРЦ 40-річна вагітна жінка народила дівчинку. Новонароджена дитина і породілля у задовільному стані, у дівчинки жодних хвороб не виявлено.

Про це повідомляє місцеве видання kherson.net.

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За інформацією ЗМІ, 14 червня вагітна із села Софіївка Миколаївської області відчула біль в животі, але особливої уваги не звернула на це, оскільки пологи були заплановані через тиждень. За деякий час біль посилився.

Після цього жінка з чоловіком вирішили їхати автівкою до Херсонської лікарні. Дорогою в жінки почалися перейми і майбутній батько викликав "швидку". Народила жінка серед ночі під стінами місцевого ТРЦ.

Пологи приймали лікарі просто в кареті "швидкої". Після чого госпіталізували і породіллю, і немовля до лікарні. Як розповіла завідувачка відділенням патології вагітних міської клінічної лікарні імені Лучанського Людмила Імшеницька, дівчина народилася з вагою 2,3 кг без жодних проблем зі здоров'ям.

"Я саме чергувала тієї ночі, і приймала дитину. Дівчинка, яку до нас привезли, була вагою у 2,3 кг, і огляд не виявив у неї жодних симптомів захворювань – немовля лише потрібно зігріти. Однак у її матері пологи на той момент не закінчилися, - в матці ще залишалася плацента. Її благополучно витягли. Тепер підстав хвилюватися за подальшу долю жінки вже немає", - пояснила лікарка.

Нагадаємо, в Рівненській області породілля народжувала дитину вночі серед лісу. Жінку відвозив до лікарні її знайомий, але вони заблукали. Тож лікарям довелося приймати пологи в екстремальних умовах. Жінка народила в автомобілі просто серед лісу о першій годині ночі.

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