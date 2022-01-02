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У Херсоні жорстоко побили депутата через зауваження на вулиці

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У Херсоні жорстоко побили депутата через зауваження на вулиці

Чоловіка побили просто на вулиці.

У суботу, 1 січня, у Херсоні невідомі жорстоко побили депутата Херсонської міськради Ігоря Осауленка. Інцидент трапився на вулиці Тарле.

Про це у своєму Facebook розповів його колега Іван Глухов.

З його слів, депутата міськради Херсона від "Європейської солідарності" Ігоря Осауленка побили просто на вулиці через зауваження.

Чоловік попросив молодиків не кидати петарди під ноги, за що був жорстко побитий.

Ігор Осауленко - депутат міськради від "Європейської солідарності", волонтер, засновник та керівник волонтерської громадської організації "Херсонська Чайка", військовий лікар, ветеран війни на Донбасі.

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Нагадаємо, у передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль, у якому перебували депутат однієї з ОТГ Херсонщини разом із дружиною. Зловмисники напали та побили подружжя.

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