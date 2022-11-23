У Херсоні зловили прихильника РФ, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування

Зрадника помісили під варту на 60 днів.

У Херсоні викрито прихильника "руского міра", який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування щодо приєднання до Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що від 23 до 27 вересня 2022-го херсонець роздавав мешканцям селища Текстильників Дніпровського району так звані "бюлетені" для проведення незаконного голосування. Після цього передавав їх голові "виборчої комісії" для підрахунку.

Правоохоронці затримали зрадника у звільненому від загарбників Херсоні. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

"Прокуратура продовжує роботу з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб причетних до проведення псевдореферендуму", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, російська окупаційна влада на Херсонщині полювала за людьми з проукраїнською позицією. Серед постраждалих: активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації.

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