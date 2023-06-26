У Херсоні змінили комендантську годину та частково дозволили в'їзд до району Корабел

У мікрорайоні Корабел, що в Херсоні, змінили тривалість комендантської години. Від 27 червня вона триватиме від 21:00 до 05:00.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

З його слів, також частково скасовується заборона на в’їзд до деяких частин мікрорайону Корабел. Так, вже від вівторка жителі можуть потрапити до своїх осель на Нафтогавані.

Втім, від площі Гідропарк по вулиці Марії Фортус заборонено вʼїзд та перебування у зв’язку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації.

Також відомо, що 27-28 червня у Херсоні не курсуватимуть тролейбуси. В МВА наголошують, що це пов'язано з обстрілом комунального підприємства, внаслідок якого троє працівників загинули, а троє отримали поранення.

До слова, після підриву Каховської ГЕС - від 13 червня було запроваджено заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел (Острів). Місцеві жителі, які там залишалися, могли пересуватися ним від 12:00 до 15:00.

Ситуація на Херсонщині

В ДСНС повідомили, що від початку минулої доби червня рівень води у Дніпрі в Херсонській області зріс на два сантиметри. Станом 26 червня він перевищує норму на чотири сантиметри.

Жителів Херсона попереджають, щоб вони не пили воду з-під крана. Адже місті триває дезінфекція мереж. Вода наразі небезпечна для вживання.

За минулу добу, 25 червня, російські окупанти здійснив 95 обстрілів Херсонської області. Зокрема, чотири рази атаковано Херсон. Всього за добу через російську агресію загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати.

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