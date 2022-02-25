У Херсоні знову вибухи в районі Антонівського мосту: у Мережі повідомляють про авіаудар

У Херсоні знову вибухи в районі Антонівського мосту: у Мережі повідомляють про авіаудар

У регіоні неспокійно.

У Херсоні знову чути вибухи в районі Антонівського мосту та йдуть бої біля Каховської ГЕС.

Журналіст з Нової Каховки Олег Батурін на своїй сторінці у Facebook написав, що наразі точаться бої в районі Каховської ГЕС, Козацьке.

Вибухи зафільмували в районі Антонівського мосту. На ньому видно потужний вибух.

Раніше голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута звернувся до містян з проханням не панікувати і довіряти тільки офіційним джерелам.