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У Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення міста успішну операцію на серці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення міста успішну операцію на серці

Фото: Ірина Заславець

Лікар-кардіолог з Одеси, що прибув на поміч херсонським медикам, провів успішне стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові.

Про це пише очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Вперше після визволення нашого міста було проведено таке серйозне оперативне втручання.

Херсонська обласна клінічна лікарня наразі працює у штатному режимі. Відновили роботу гематологічний, діалізний центри та ряд інших відділень. Всі корпуси мають електроживлення, доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі.

Задля безпеки пацієнтів облаштовані три бомбосховища з ліжками та системою вентиляції. Під час окупації в цих укриттях народилися два хлопчики та дві дівчинки.

"Тримаємося! Херсонці отримуватимуть належну медичну допомогу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 25 листопада, 39 разів обстрілювали Херсонську область. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.

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57
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