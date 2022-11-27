У Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення міста успішну операцію на серці

Лікар-кардіолог з Одеси, що прибув на поміч херсонським медикам, провів успішне стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові.
Про це пише очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Вперше після визволення нашого міста було проведено таке серйозне оперативне втручання.
Херсонська обласна клінічна лікарня наразі працює у штатному режимі. Відновили роботу гематологічний, діалізний центри та ряд інших відділень. Всі корпуси мають електроживлення, доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі.
Задля безпеки пацієнтів облаштовані три бомбосховища з ліжками та системою вентиляції. Під час окупації в цих укриттях народилися два хлопчики та дві дівчинки.
"Тримаємося! Херсонці отримуватимуть належну медичну допомогу!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська 25 листопада, 39 разів обстрілювали Херсонську область. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.
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