У Херсонській області 14-річний підліток підпалив односельця: чоловік згорів живцем

Підлітка затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні тяжкого злочину.

У Херсонській області 14-річного підлітка підозрюють у вбивстві 41-річного жителя селища Велика Олександрівка Бериславського району.

Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції у Херсонській області.

Зазначається, що 8 жовтня на спецлінію "102" надійшов дзвінок від медпрацівниці, яка виявила біля паркана на одній з вулиць селища обгоріле тіло чоловіка.

"Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу, - розповіли правоохоронці. - За попередніми даними, чоловік зловживав спиртними напоями".

Слідчі вважають, що до злочину причетний 14-річний житель селища, який "раніше вже потрапляв в поле зору" захисників правопорядку. Підлітка затримали.

Поліціянти внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею щодо умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п.4 ч.2 ст.115 ККУ), санкція якої передбачає від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

"Вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - резюмували правоохоронці.

Раніше у Харківській області завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної жительки селища Старий Салтів Мирослави Третяк. Справу передали до суду, винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки.

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