У Херсонській області 6-річна дівчинка випадково спалила сарай: постраждали бабуся та троє немовлят (фото)

Пожежу вчасно помітили сусіди та самостійно погасили займання.
У с. Софіївка Херсонської області 6-річна дівчинка, граючись із сірниками, ледь не спалила будинок, в якому були троє немовлят та бабуся.
Про це у Facebook повідомив голова Станіславської сільської територіальної громади Іван Самойленко.
За його словами, 6-річна дівчинка, граючись сірниками, підпалила суху траву. Згодом вогонь перекинувся на сарай і знищив його. Також полум'я швидко наближалось до приватного житлового будинку, в якому було троє немовлят та літня жінка. Ліквідувати пожежу ще до приїзду рятувальників допомогли сусіди. У будинку встигла згоріти лише віконна рама.
На місце події також прибули медики, які надали першу допомогу немовлятам та літній жінці.
Іван Самойленко наголосив, що пожежа сталась в будинку родини, яка виховує шістьох дітей. Матері малечі та її співмешканця на момент займання не було вдома, вони пішли в магазин.
Нагадаємо, у селі Кримка Первомайського району Миколаївській області дитячі пустощі з сірниками призвели до пожежі в оселі.
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