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У Херсонській області археологи розкопали піч часів Київської Русі

У Херсонській області археологи розкопали піч часів Київської Русі

Основа печі була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю.

У Херсонській області  археологи виявили господарську піч, вік якої, за їхніми оцінками, може складати близько 1000 років.

Про це повідомляє Національний заповідник "Хортиця".

На ерозійній ділянці берегу Каховського водосховища, в південній частині мису Стрілка, дослідники знайшли об’єкт, який попередньо датували часами Середньовіччя, початком існування Київської Русі. 

Об’єкт, який частково пошкоджений руйнаційними процесами берегоутворення, виявився господарською піччю.

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Близько 1000 років тому ця піч використовувалась для пригодовування їжі. Судячи з наповнення господарських ям навколо печі, раціон давніх рибалок складав переважно з м’яса птиці та риби.

Конструктивно піч мала колообразний вигляд з трохи сплющеною верхівкою. Основа печі була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю та обмазана глиною.

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