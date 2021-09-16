У Херсонській області археологи розкопали піч часів Київської Русі

Основа печі була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю.

У Херсонській області археологи виявили господарську піч, вік якої, за їхніми оцінками, може складати близько 1000 років.

Про це повідомляє Національний заповідник "Хортиця".

На ерозійній ділянці берегу Каховського водосховища, в південній частині мису Стрілка, дослідники знайшли об’єкт, який попередньо датували часами Середньовіччя, початком існування Київської Русі.

Об’єкт, який частково пошкоджений руйнаційними процесами берегоутворення, виявився господарською піччю.

Близько 1000 років тому ця піч використовувалась для пригодовування їжі. Судячи з наповнення господарських ям навколо печі, раціон давніх рибалок складав переважно з м’яса птиці та риби.

Конструктивно піч мала колообразний вигляд з трохи сплющеною верхівкою. Основа печі була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю та обмазана глиною.

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