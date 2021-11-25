У Херсонській області батька, який ґвалтував свою доньку, взяли під варту

У Херсонській області батька, який ґвалтував свою доньку, взяли під варту

Чоловіку загрожує від 8 до 15 років за ґратами.

Жителю Херсонської області повідомили про підозру у зґвалтуванні рідної доньки. Його заарештували на 60 діб.

Про це повідомили у поліції Херсонської області у Facebook.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує від 8 до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, 32-річний батько кілька разів зґвалтував своїх малолітніх доньок. Мати про все дізналася після того, як одна з дівчат розповіла їй про насильство. Скільки дітей стали жертвами батька-педофіла, у поліції не повідомляють.

Коли жінка дізналась про зґвалтування дітей, намагалась про це поговорити з чоловіком. Тоді підозрюваний спробував себе вбити.

Нагадаємо, у Тернопільської області 30-річний чоловік шантажував 16-річну дівчину та відправив її друзям інтимні фото.

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