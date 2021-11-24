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У Херсонській області батько ґвалтував своїх малолітніх доньок: коли про це дізналися, він хотів себе вбити

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У Херсонській області батько ґвалтував своїх малолітніх доньок: коли про це дізналися, він хотів себе вбити

pixabay.com

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. 

У Херсонській області 32-річний батько кілька разів зґвалтував своїх малолітніх доньок. Коли одна із дівчат розказала про це матері, чоловік намагався вчинити самогубство. 

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку. 

До поліції Херсонської області звернулась мати дітей та повідомила, що її співмешканець неодноразово ґвалтував своїх малолітніх дочок. Вона про все дізналася після того, як одна з дівчат розповіла їй про насильство. Скільки дітей стали жертвами батька-педофіла, у поліції не повідомляють. 

Коли жінка дізналась про зґвалтування дітей, намагалась про це поговорити із 32-річним чоловіком. Тоді підозрюваний спробував себе вбити. 

"Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні. 

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 

© Telegram/Департамент карного розшуку
Telegram/Департамент карного розшуку

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