У Херсонській області батько ґвалтував своїх малолітніх доньок: коли про це дізналися, він хотів себе вбити

У Херсонській області батько ґвалтував своїх малолітніх доньок: коли про це дізналися, він хотів себе вбити

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Херсонській області 32-річний батько кілька разів зґвалтував своїх малолітніх доньок. Коли одна із дівчат розказала про це матері, чоловік намагався вчинити самогубство.

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Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

До поліції Херсонської області звернулась мати дітей та повідомила, що її співмешканець неодноразово ґвалтував своїх малолітніх дочок. Вона про все дізналася після того, як одна з дівчат розповіла їй про насильство. Скільки дітей стали жертвами батька-педофіла, у поліції не повідомляють.

Коли жінка дізналась про зґвалтування дітей, намагалась про це поговорити із 32-річним чоловіком. Тоді підозрюваний спробував себе вбити.

"Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Telegram/Департамент карного розшуку

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