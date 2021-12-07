У Херсонській області біля школи знайшли мертвого чоловіка з велосипедом

У Херсонській області біля школи знайшли мертвого чоловіка з велосипедом

Поліцейські встановили особу померлого.

Сьогодні у Генічеську, по вулиці Дружби народів, біля школи №1 виявили мертвого чоловіка. Біля нього лежав велосипед. У цей час діти йшли до школи.

Про це пише місцеве видання "Новий візит".

На місце викликали співробітників поліції. Правоохоронці перекрили рух на цій ділянці вулиці.

Як повідомив начальник Генічеського райвідділу поліції Сергій Балута, поліцейські оперативно встановили особу померлого. За попередніми даними, чоловік помер від серцевого нападу.

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Нагадаємо, у Тернополі знайшли мертвою 22-річну дівчину.

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