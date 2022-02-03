У Херсонській області чоловік під час гуляння схопив ніж і перерізав горло другу

У Херсонській області чоловік під час гуляння схопив ніж і перерізав горло другу

Коли на місце приїхали копи, він намагався їх обдурити.

На Херсонщині під час застілля чоловік жорстоко вбив свого приятеля. Нетверезий громадянин перерізав йому горло.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту карного розшуку.

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Як стало відомо, подія сталася на території одного з приватних будинків. На місці правоохоронці побачили припаркований автомобіль з відкритим багажником, поряд був закривавлений чоловік без одягу.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що під час застілля між власником будинку та його сусідом стався конфлікт. Не впоравшись із емоціями, громадянин схопив ножа і перерізав їм горло товаришеві. Внаслідок чого потерпілий помер на місці.

“Зловмисник вигадав історію, що нібито в будинок забіг невідомий чоловік перерізав горло потерпілому, після чого з місця події втік. Тому з метою надання медичної допомоги він намагався витягнути вбитого з будинку і посадити в автомобіль, щоб відвести в лікарню. Наразі псевдорятівника затримано. Тривають слідчі дії”, — розповіли в Департаменті карного розшуку.

Нагадаємо, що у Харкові жінка викрала пенсіонерку, щоб отримати її 3-кімнатну квартиру.

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