У Херсонській області чоловік вдарив жінку ножем у живіт, а потім порізав себе

У Херсонській області чоловік вдарив жінку ножем у живіт, а потім порізав себе

Зловмисника затримали за декілька годин.

В одному з селищ Скадовського району 50-річний чоловік посварився з жінкою, а потім схопився за ніж.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

У відділення поліції №2 смт Каланчак звернулась місцева жителька і розповіла, що її сусідку поранив ножем чоловік.

Правоохоронці з’ясували, що 50-річний житель смт Чаплинка, який працював у селищі по найму, прийшов до будинку жінки, де між ними виник конфлікт. Чоловік дістав ніж та декілька разів вдарив господарку у живіт, після чого спричинив собі тілесні ушкодження ножем. Зловмисник втік. Потерпіла покликала на допомогу сусідку, яка викликала “швидку”.

Упродовж двох годин оперативники розшукали підозрюваного. Він переховувався у полі неподалік від місця скоєння злочину.

Наразі підозрюваний затриманий. Відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровській області п'яний чоловік вдарив незнайомого громадянина ножем у шию через те, що хотів вкрасти його смартфон.

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