У Херсонській області чоловік виростив у теплиці плантацію елітних конопель на мільйони гривень (фото)

Теплиця була в саду.

Наркоплантацію конопель на 5 млн грн виявили в одному з сіл Каховського району Херсонської області. Чоловік вирощував їх у теплиці посеред саду.

Про це повідомили у поліції області.

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Так, у двох теплицях було понад 200 кущів елітних сортів конопель, які сягали до двох метрів. Також чоловік зберігав висушені рослини конопель вагою понад 10 кг. Їх також вилучили.

Власником наркоплантації виявився 31-річний місцевий житель, який раніше не мав судимостей. Він запевнив, що рослини мовляв вирощував для власних потреб. Насіння, як сказав чоловік, замовив у Мережі.

Коноплі були доглянуті, до них чоловік підвів крапельне зрошення, підживлював їх мінеральними добривами. А, щоб їх не знайшли, він облаштував теплиці посеред звичайного саду.

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На "чорному ринку" вилучений товар вартує приблизно 5 млн гривень. У чоловіка також вилучили травматичний пістолет, походження якого встановлюється. Власник переконує, що придбав його у Мережі для самозахисту.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 310 "Посів або вирощування снодійного маку чи конопель" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали 62-річну львів’янку, яка збувала нарковмісні таблетки та марихуану. Її затримали під час збуту канабісу у Львові.

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