У Херсонській області чоловік, "захищаючи" співмешканку, зґвалтував 16-річну дівчину: потерпіла у лікарні

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
В одному із сіл Олешківської територіальної громади Херсонської області 28-річний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину. Потерпілу госпіталізували.
Про це повідомили в Нацполіції Херсонської області.
За даними слідства, між 16-річної дівчиною та 22-річною співмешканкою підозрюваного стався конфлікт. Тоді 28-річний чоловік, "захищаючи" свою дівчину, накинувся на 16-річну потерпілу та зґвалтував її.
Поліція затримала нападника та його співмешканку. Тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.
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