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У Херсонській області чоловік, "захищаючи" співмешканку, зґвалтував 16-річну дівчину: потерпіла у лікарні

У Херсонській області чоловік, "захищаючи" співмешканку, зґвалтував 16-річну дівчину: потерпіла у лікарні

ГУ НП в Херсонській області

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. 

В одному із сіл Олешківської територіальної громади Херсонської області 28-річний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину. Потерпілу госпіталізували. 

Про це повідомили в Нацполіції Херсонської області. 

За даними слідства, між 16-річної дівчиною та 22-річною співмешканкою підозрюваного стався конфлікт. Тоді 28-річний чоловік, "захищаючи" свою дівчину, накинувся на 16-річну потерпілу та зґвалтував її. 

Поліція затримала нападника та його співмешканку. Тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст.152  Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню

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