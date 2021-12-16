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У Херсонській області демонтували пам'ятник більшовику Фрунзе: фото

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У Херсонській області демонтували пам'ятник більшовику Фрунзе: фото

Фото: Олександр Рудоманов

Фрунзе керував боротьбою проти армії УНР.

У селі Агаймани Херсонської області демонтували пам'ятник комуністу Михайлу Фрунзе. 

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Рудоманов. 

Пам'ятник радянському діячу, який воював проти військ УНР демонтували у середу, 15 грудня. 

"Михайло Фрунзе — військовий комісар, уповноважений Реввійськради в Україні і командувач більшовицькими збройними силами України і Криму, один з основних воєначальників окупаційної Червоної армії під час війни більшовицької ленінської Росії проти УНР. Належав до Політичного бюро ЦК КП(б)У. Керував боротьбою проти українських повстанців", - наголосив журналіст. 

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