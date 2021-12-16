У Херсонській області демонтували пам'ятник більшовику Фрунзе: фото

Фрунзе керував боротьбою проти армії УНР.

У селі Агаймани Херсонської області демонтували пам'ятник комуністу Михайлу Фрунзе.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

Пам'ятник радянському діячу, який воював проти військ УНР демонтували у середу, 15 грудня.

"Михайло Фрунзе — військовий комісар, уповноважений Реввійськради в Україні і командувач більшовицькими збройними силами України і Криму, один з основних воєначальників окупаційної Червоної армії під час війни більшовицької ленінської Росії проти УНР. Належав до Політичного бюро ЦК КП(б)У. Керував боротьбою проти українських повстанців", - наголосив журналіст.

Нагадаємо:

У столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який стояв у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

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