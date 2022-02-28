У Херсонській області евакуюють людей з сіл, які обстрілюють окупанти

У Херсонській області евакуюють людей з сіл, які обстрілюють окупанти

Зокрема, людей везуть до Нової Каховки.

У Херсонській області евакуювали мешканців Веселого та Козацького до Нової Каховки.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, перші 30 осіб самостійно прибули пішки до ГЕС. Звідти їх перенаправили до Нової Каховки. Частина людей поселилися у родичів та друзів, інші – в гуртожитках закладів профтехосвіти.

Своєю чергою, Новокаховський міський голова Володимир Коваленко повідомив, що евакуювали не одну сотню людей: "Ми перевезли більшість людей. Зараз пішов ще один автобус. Я не можу назвати цифру, але це не одна сотня".

Наразі ведуться перемовини щодо евакуації мешканців Тягинки, де тривають бойові дії.