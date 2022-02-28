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У Херсонській області евакуюють людей з сіл, які обстрілюють окупанти

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Зокрема, людей везуть до Нової Каховки.

У Херсонській області евакуювали мешканців Веселого та Козацького до Нової Каховки.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, перші 30 осіб самостійно прибули пішки до ГЕС. Звідти їх перенаправили до Нової Каховки. Частина людей поселилися у родичів та друзів, інші – в гуртожитках закладів профтехосвіти.

Своєю чергою, Новокаховський міський голова Володимир Коваленко повідомив, що евакуювали не одну сотню людей: "Ми перевезли більшість людей. Зараз пішов ще один автобус. Я не можу назвати цифру, але це не одна сотня".

Наразі ведуться перемовини щодо евакуації мешканців Тягинки, де тривають бойові дії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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