У Херсонській області фермерка розорала курган заради вирощування соняшника 

Жінка самовільно обробляла землю.

Землевласницю у Херсонській області судитимуть за розорювання археологічної пам’ятки. Жінці загрожує термін.

Про це повідомили у прокуратурі області.

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У межах земельної ділянки, яка належить жінці на праві приватної власності, розташований об’єкт культурної спадщини. Обвинувачена, знаючи про заборону ведення земельних робіт в межах охоронної зони кургану, культивувала та засіяла пам’ятку археології соняшником.

Наразі обвинувальний акт стосовно землевласниці направлений до суду. Їй загрожує від двох до чотирьох років обмеження волі, або до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, під час встановлення флагштоку в Коростені було зруйноване поселення ХІІ ст і виявлені рештки мамонта.

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