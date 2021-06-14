У Херсонській області коп влаштував стрілянину з АТОвцями, за справу взялося ДБР - ЗМІ

Попередньо, поліцейський створив аварійну ситуацію, а потім відкрив вогонь в бік двох учасників АТО.

Територіальне відділення Державного бюро розслідувань у Мелітополі розпочало розслідування щодо поліцейського, який нібито влаштував стрілянину в Херсонській області.

Про це із посиланням на начальницю відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяну Скубу повідомляє "Укрінформ".

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"Ми не коментуємо цю ситуацію, на місце пригоди виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони й займаються цією справою", - заявила Скуба.

За даними з соцмереж, інцидент стався 12 червня в Каховському районі, коли правоохоронець з Дніпропетровської області не надав перевагу іншому автомобілю на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка.

Зазначається, що поліцейський створив аварійну ситуацію, а потім намагався втекти з місця пригоди.

"Коли водій автомобіля наздогнав порушника, той відкрив вогонь з травматичної зброї, поранивши двох чоловіків. Обидва постраждалі - учасники АТО, як і поліцейський", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, учасників стрілянини госпіталізували, одного з пстраждалих прооперували.

Інформація уточнюється, стежте за оновленнями.

Нагадаємо, що у селі Паришків Броварського району чоловік влаштував стрілянину по людям та поранив двох людей.

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