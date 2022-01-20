У Херсонській області масово відключають боржникам світло: чи є ви у списку

У Херсонській області масово відключають боржникам світло: чи є ви у списку

Процес стартував від 10 січня.

У Херсонській області почали відключати електроенергію. У списку - понад 2,5 тисячі абонентів, які заборгували.

Про це йдеться на сторінці АТ "Херсонобленерго" у Facebook.

Також читайте Закон про захист боржників: в Україні зареєстрували понад 60 колекторських компаній

Станом на 19 січня 2022 року 400 боржників вже відключили. Це почали робити від 10 січня цього року.

“Якщо споживач не згоден з сумою у рахунках, відключенням, то всі ці питання він вирішує виключно з постачальником електричної енергії "Херсонською обласною енергопостачальною компанією. Перевірте свої рахунки та переконайтеся, що платіжки за використану електроенергію повністю оплачені”, - йдеться у повідомленні.

Новини України: уряд заборонив вимикати подачу газу боржникам до кінця опалювального сезону

Нагадаємо, в Україні запрацювала система, яка пришвидшує стягнення коштів із боржників. Йдеться про тих, хто не сплачує аліменти, штрафи або комірне. Необхідну суму блокуватимуть на рахунках автоматично, після відповідного рішення суду.

Читайте також: