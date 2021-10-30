У Херсонській області мобільний COVID-госпіталь за день заповнили на понад чверть: фото

У Херсонській області мобільний COVID-госпіталь за день заповнили на понад чверть: фото

Тим часом хворими переповнені майже всі "ковідні" лікарні Херсонської області.

У Херсонській області в суботу, 30 жовтня, в місті Каховка мобільний госпіталь розпочав приймати хворих на COVID-19. За день до нього госпіталізували 33 людей у стані середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомляється на сайті Херсонської обласної державної адміністації.

Зазначається, що шпиталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Одночасно тут можуть перебувати до 120 інфікованих коронавірусом.

"Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має чотири апарати ШВЛ, - йдеться у матеріалі. - До роботи в госпіталі залучено чотири медичні бригади".

За одну зміну у шпиталі працюють п'ятеро лікарів: троє реаніматологів, хірург та дерматолог.

"Мобільний госпіталь допоможе врятувати не одне життя в умовах, коли в області майже всі "ковідні" лікарні переповнені хворими", - вказав заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко.

Як повідомлялося, у Києві від 1 листопада посилять карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус. Столиця запроваджує суворі обмеження, бо не має інших варіантів подолати стрімке розповсюдження COVID-19.

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