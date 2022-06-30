У Херсонській області набирає обертів примусова паспортизація: окупанти блокують будь-які зв’язки з Україною

Примусова паспортизація на Херсонщині набирає обертів.

Крім того, в тимчасово окупованій області глушать українські телеканали та радіостанції, відключено мобільний зв'язок українських операторів, а також перенаправили інтернет через Крим, завдяки чому блокують українськький контент.

Про це повідомив перший заступник очільника Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Окупанти методично намагаються створювати інформаційний вакуум, максимально обмежуючи доступ до правдивої інформації. Тільки в таких умовах їхня пропаганда та фейки можуть приносити успіх", - наголосив Соболевський.

За його словами, росіяни перекривають всі шляхи до правди: глушать українські телеканали, відключили український мобільний зв'язок, а інтернет перенаправили через Крим.

"Натомість - російські канали та новини, створення регіональних телеканалів та радіостанцій + поширення друкованих видань", - розповідає заступник очільника Херсонської області.

За його словами, останнім часом пропагандисти Росії розганяють фейк, що Україна вже невдовзі відмовиться від соціальних виплат на Херсонщині, насамперед від пенсій. Мовляв, їх виплачуватиме Росія, але для цього обов'язково потрібно буде отримати паспорт Росії. Соболевський каже, що така тактика має частковий успіх щодо впливу на українських пенсіонерів, позбавлених правдивих джерел інформації.

"Друзі, всіх, хто залишається на території тимчасово окупованої Херсонщини, я дуже прошу допомогти боротися з брехнею та пропагандою! Доносьте правду до кожного, кого ви знаєте, особливо це стосується людей похилого віку. На Херсонщині живуть українці, і Україна ніколи від них не відмовиться! Орки обманом і здирством намагаються змусити людей добровільно віддавати свої анкетні дані при отриманні паспортів Росії, щоб використовувати їх при проведенні референдуму. Давайте разом не дозволимо оркам відібрати у нас нашу свободу!" - закликав Соболевський.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські загарбники відкривають "пункт прийому документів для оформлення громадянства РФ".

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