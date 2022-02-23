У Херсонській області Нацгвардія та поліція взяли під охорону Каховську ГЕС

У Херсонській області Нацгвардія та поліція взяли під охорону Каховську ГЕС

Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи.

На території Херсонської області нацгвардійці військової частини 3056 посилили охорону Каховської ГЕС. Важливий об’єкт критичної інфраструктури також охороняє і поліція.

Про це йдеться на сторінці військової частини 3056 у Facebook.

Також читайте Блінкен не виключає, що військова агресія РФ проти України може відбутися цього тижня

Посилили охорону на території Каховської ГЕС від 22 лютого. Як повідомив заступник командира зі служби капітан Олег Ліщишин, правоохоронці мають належну підготовку, щоб забезпечити охорону гідроелектростанції.

Територію важливого об’єкту критичної інфраструктури охороняють цілодобово, патрулюють по периметру із залученням військової техніки. Також організували тимчасові контрольно-пропускні пункти.

Раніше стало відомо, що у Харківській області працюють над посиленням заходів безпеки через агресію Російської Федерації щодо України.

Агресія Росії: готуємося до воєнного стану?

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "ЛДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.

Читайте також: