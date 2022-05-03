У Херсонській області неподалік Кривого Рогу ЗСУ збили кілька БПЛА ворога - Криворізька військова адміністрація

У Херсонській області неподалік Кривого Рогу ЗСУ збили кілька БПЛА ворога - Криворізька військова адміністрація

У Херсонській області в напрямку Кривого Рогу окупанти збільшили використання безпілотних літальних апаратів.

Захисники Кривого Рогу збили кілька з них.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За інформацією штабу, завдяки українським захисникам у Херсонській та Дніпропетровській областях, плани ворога щодо просування у бік кордонів Дніпопетровщини зазнають невдачі. Ідуть позиційні бої.

"Наголошується на збільшенні розвідувальних дій противника з використанням безпілотних літальних апаратів. Декілька таких БПЛА були збиті нашими військовими. Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому регіоні стабільна, перебуває повністю під контролем ЗСУ та Військової адміністрації. Усі органи влади працюють, вся інфраструктура міста працює", - сказав Вілкул.

Нагадаємо, що упродовж минулого тижня окупанти неодноразово робили спроби штурму на криворізькому напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області, зокрема в районі Іванівки та Заградівки.

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