У Херсонській області невідомий вдерся до номера відпочивальника і пограбував його

Житель Чернігівської області приїхав на відпочинок до Херсонщини.
У Херсонській області чоловік, який відпочивав у селі Щасливцеве на одній із баз, став жертвою грабіжників. Зловмисник вдерся до його номера і поцупив гроші та два телефона.
Про повідомляє поліція області.
Зі слів 43-річного потерпілого з Чернігівської області, він приїхав на одну із баз відпочинку в селі Щасливцеве, де його і пограбували. Для того, щоб пробратися всередину номера, невідомий розбив вікно. Після цього він викрав з кімнати два мобільні телефони "Xiaomi" та вісім тисяч гривень.
За цим фактом триває перевірка.
Нагадаємо, в Одеській області у Білгороді-Дністровському банда вдерлася до будинку 78-річної жительки, яка мешкає з 56-річним племінником. Нападники почали їх бити та вимагати гроші. Коли ж нічого цінного не знайшли, забрали два мобільні телефони і втекли.