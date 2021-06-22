У Херсонській області невідомий вдерся до номера відпочивальника і пограбував його

Житель Чернігівської області приїхав на відпочинок до Херсонщини.

У Херсонській області чоловік, який відпочивав у селі Щасливцеве на одній із баз, став жертвою грабіжників. Зловмисник вдерся до його номера і поцупив гроші та два телефона.

Про повідомляє поліція області.

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Зі слів 43-річного потерпілого з Чернігівської області, він приїхав на одну із баз відпочинку в селі Щасливцеве, де його і пограбували. Для того, щоб пробратися всередину номера, невідомий розбив вікно. Після цього він викрав з кімнати два мобільні телефони "Xiaomi" та вісім тисяч гривень.

За цим фактом триває перевірка.

Нагадаємо, в Одеській області у Білгороді-Дністровському банда вдерлася до будинку 78-річної жительки, яка мешкає з 56-річним племінником. Нападники почали їх бити та вимагати гроші. Коли ж нічого цінного не знайшли, забрали два мобільні телефони і втекли.

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