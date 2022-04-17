У Херсонській області окупанти обстріляли дітей, один хлопчик загинув

В результаті обстрілу смертельне поранення отримав 15-річний підліток.

У Нововоонцовському районі Херсонської області російські окупанти обстріляли групу підлітків, які фотографували військову техніку.

Про це повідомляють на сторінці "Новини Нововоронцовщини" у фейсбук.

"Не провокуйте, не робіть відеозйомку. Вчора був трагічний випадок в с.Гаврилівка, коли школярі на мобільний телефон вели відеозйомку техніки окупантів. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їм в слід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", - йдеться в повідомленні.

Деякі місцеві пишуть, що діти не знімали нічого на відео, а просто злякалися окупантів і побігли, а ті почали їх обстрілювати. В результаті обстрілу загинув 15-річний місцевий підліток Михайло.

"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", - повідомила Ірина Курносікова.

"Він не вів зйомки, діти пішли по хліб і муку, яку завезли в село, побачили військових, злякались і почали тікати. Вистрілили в дитину! Все життя мало бути попереду, немає нашого хлопчика більше...Нашого доброго та світлого хлопчика", - написала родичка загиблої дитини.

Нагадаємо, щоСБУ перехопила розмову загарбника, який розповів, як його товариші по зброї жорстоко вбивають українок. Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.