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У Херсонській області окупанти зламали склади і переодягнулися у форму ЗСУ

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Армія агресора хоче так увійти до Херсона і Миколаєва.

У Херсоні люди повідомляють, що у Чорнобаївці російські окупанти зламали речові склади та передяглися в українську форму.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Таким чином окупанти намагаються зайти до Херсона та Миколаєва під виглядом Збройних Сил України. 

"Запитують місцевих жителів, де проживають сім'ї військовослужбовців. Прохання не розголошувати інформацію про рідних військовослужбовці", - наголошують у командуванні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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