У Херсонській області окупанти зламали склади і переодягнулися у форму ЗСУ

У Херсонській області окупанти зламали склади і переодягнулися у форму ЗСУ

Армія агресора хоче так увійти до Херсона і Миколаєва.

У Херсоні люди повідомляють, що у Чорнобаївці російські окупанти зламали речові склади та передяглися в українську форму.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Таким чином окупанти намагаються зайти до Херсона та Миколаєва під виглядом Збройних Сил України.

"Запитують місцевих жителів, де проживають сім'ї військовослужбовців. Прохання не розголошувати інформацію про рідних військовослужбовці", - наголошують у командуванні.