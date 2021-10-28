У Херсонській області п’яна водійка наїхала на інший автомобіль і втекла

У Херсонській області п’яна водійка наїхала на інший автомобіль і втекла

Жінці загрожує чималий штраф.

У Генічеську водійка автомобілю “ЗАЗ Славута” наїхала на авто Geely MK, який стояв на паркувальному майданчику біля магазина, та покинула місце пригоди.

Про це повідомили у патрульній поліції Херсонської області.

Про ДТП до поліції повідомив власник авто Geely MK. Патрульні переглянули відео з камер спостереження та встановили можливе місцеперебування водійки. За вказаною адресою правоохоронці знайшли жінку, яка перебувала за кермом. На її автомобілі були характерні для дорожньо-транспортної пригоди пошкодження.

Підозрювана у скоєнні ДТП – 55-річна жінка, у якої були ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти алкотестер Драгер вона відмовилась.

На водійку за вчинення ДТП патрульні склали протоколи.Тепер їй загрожує штраф - 34 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на три роки.

Нагадаємо, в Херсонській області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів із дороги й увігнався в дерево. Із 6 хлопців, що були в машині, на місці загинули 4. Іще двох 17-річних парубків із травмами забрала "швидка".

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