У Херсонській області підприємець замовив конкурента: кого найняв та скільки заплатив

У Херсонській області підприємець замовив конкурента: кого найняв та скільки заплатив

Чоловіка не вдалося ліквідувати.

У Херсонській області між керівником фермерського господарства та його конкурентом по бізнесу виник конфлікт. Чоловік вирішив позбутися підприємця.

Про це повідомили у МВС.

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Правоохоронці встановили, що у підприємців були непорозуміння щодо веденням господарської діяльності на території Херсонської області. Тому фігурант вирішив позбутися конкурента. Для виконання замовного вбивства він найняв мешканця Херсонщини, який працював у сфері надання охоронних послуг.

Життя потерпілого замовник оцінив у 40 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що Донецькій області правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця. Сам чоловік не здогадувався, що його хочуть "ліквідувати".

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