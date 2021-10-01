У Херсонській області підприємець замовив конкурента: кого найняв та скільки заплатив

Чоловіка не вдалося ліквідувати.
У Херсонській області між керівником фермерського господарства та його конкурентом по бізнесу виник конфлікт. Чоловік вирішив позбутися підприємця.
Про це повідомили у МВС.
Правоохоронці встановили, що у підприємців були непорозуміння щодо веденням господарської діяльності на території Херсонської області. Тому фігурант вирішив позбутися конкурента. Для виконання замовного вбивства він найняв мешканця Херсонщини, який працював у сфері надання охоронних послуг.
Життя потерпілого замовник оцінив у 40 тисяч доларів США.
Нагадаємо, що Донецькій області правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця. Сам чоловік не здогадувався, що його хочуть "ліквідувати".