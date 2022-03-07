У Херсонській області почалися протести проти окупантів, на вулиці вийшло понад три тисячі людей

У Херсонській області почалися протести проти окупантів, на вулиці вийшло понад три тисячі людей

Жителі Чаплинки, що межує з Кримом, вийшли на акцію протесту проти російських окупантів.

Мешканці зайнятої російськими окупантами Чаплинки у Херсонській області, що межує з територією тимчасово окупованого Криму, вийшли сьогодні, 7 березня, на акцію протесту проти загарбників, повідомляє об'єднання "Інформаційний опір".

"У Чаплинці почалися протести проти окупантів, на вулиці вийшли понад три тисячі людей", - йдеться у повідомленні.

Люди виголошували: Чаплинка – це Україна. Вони не хочуть, щоб їх "звільняли" російські окупанти. За словами одного з учасників акції, на мирному протесті зібралося близько трьох тисяч людей.

"На асканійському перехресті зупинили колону і стріляли. Двоє поранених", – зазначив учасник протесту Александр Посунько.

Нагадаємо, противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на Запоріжжя.

Російські війська, які по варварськи атакують Україну, готуються до наступу на Вишгород, Суми, Дніпро й Запоріжжя. Окупанти також хочуть встановити контроль над Черніговом та Канівською ГЕС.

Про це свідчить оперативна інформація Міністерства оборони України станом на 12:00 понеділка 7 березня.