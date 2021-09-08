У Херсонській області просять не брати в руки приманки для диких тварин: що сталося

У Херсонській області просять не брати в руки приманки для диких тварин: що сталося

В області планують розпочати кампанію з вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

У Херсонській області у вересні та першій декаді жовтня вакцинуватимуть від сказу диких тварин.

Про це повідомляється на сторінці головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області у Facebook.

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Розкидати приманки з вакцинами розміром із сірникову коробку будуть літаками АН–2. Такий спосіб вакцинації безпечний і для людини, і для довкілля, зазначили у відомстві.

"Шановні жителі Херсонщини, коли ви побачите літак АН–2, який розкидає приманку з вакциною розміром із сірникову коробку, просимо не хвилюватись та поставитись з розумінням – це лише здійснюється процес вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Прохання не брати брикети з біологічними препаратами в руки, не переносити їх з місця та не руйнувати", - йдеться у повідомленні.

Сказ – одна з найнебезпечніших вірусних хвороб, спільних для тварин та людей, яка вражає центральну нервову систему з ознаками поліенцефаломієліту, супроводжується паралічами і без лікування закінчується смертю. Поширюють сказ у природі лисиці, вовки, єнотовидні собаки та бродячі тварини, однак, основним джерелом вірусу сказу є червона лисиця.

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