У Херсонській області російські окупанти знищують кургани

Російські загарбники знищують пам'ятки археології і культури на тимчасово окупованих україньких територіях.

Зокрема, у Херсонській області військові країни-агресорки Росії знищують кургани, які розташовані вздовж автомобільних шляхів.

Про це повідомили у Херсонській обласній інспекції з охорони пам'яток історії та культури.

Зазначається, що протгяом 30 квітня та 1 травня фахівці провели моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території області: від кордону із Запорізькою областю - у селі Дружбівка - до кордону з Миколаївською областю - у селі Давидів Брід.

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятники військової історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали. Пам'ятники археології (кургани), розташовані вздовж автодоріг, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни замінували місцевість поблизу заповідника "Кам'яна Могила", що біля окупованого Мелітополя. Крім того, військові Російської Федерації риють окопи у селах, що розташовані поблизу заповідника - одного з найдавніших пам'ятників природи та історії.

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