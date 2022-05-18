У Херсонській області російські військові розстріляли з "Градів" колону цивільних авто

У Херсонській області російські військові розстріляли з "Градів" колону цивільних авто

Російські військові розстріляли з "Градів" колону цивільних автомобілів поблизу села Давидів Брід у Херсонській області.

Окупанти гатили по мирних мешканцях у вівторок, 17 травня. У колоні було щонайменше сто автівок. Мирне населення намагалося виїхали з тимчасово окупованої Херсонщини до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко.

За його словами, є поранені. Крім того, щонайменше троє цивільних загинуло.

"Частина машин далі самостійно їхати не може, техніку понівечено. Не звертаючи уваги на попередження ЗСУ про заборону перетину лінії вогню в ці дні, люди, простоявши в черзі близько трьох діб біля Давидів Броду, все-таки вирішили їхати. Наслідки жахливі", - написав Йосипенко.

Як повідомлялося, 17 травня із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 27 дорослих та шість дітей. Втім, під час евакуації росіяни обстріляли "Градами" автобус. Загалом протягом 17 травня вдалося вивезти 73 особи.

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