У Херсонській області російські військові затримали Голопристанського міського голову

Де наразі перебуває мер, невідомо.
У Голій Пристані Херсонської області російські окупанти викрали міського голову Олександра Бабича.
Про це повідомили представники Голопристанської міської ради у Facebook 28 березня.
Наразі місцеперебування мера Олександра Бабича залишається невідомим.
"Представники Російської Федерації забрали Голопристанського міського голову Олександр Бабича. Сподіваємось, що з ним все буде гаразд. Просимо громаду зберігати спокій. Ми працюємо, виконуємо свої повноваження. Ми з вами на зв'язку. Ми постійно в міській раді на чергуванні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, місцеве видання "Мост" повідомляє, що загарбники країни-окупантки розгромили Центр надання адміністративних послуг.
"Вчора бачили той "рускій мір". Перед обшуком у міськраді застрелили собаку біля будівлі. Потім ходили і стріляли у повітря. По парку, що біля міськради, їздили на БТРі, повивертали бордюри та пом'яли клумби", - розповів місцевий мешканець.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Генічеську військові РФ затримали депутата міськради. Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися авто у напрямку с. Генічеська Гірка - Генічеськ. На посту окупантів відбулася перевірка документів. Військові Росії мають при собі списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був в списках, тож його було затримано.