У Херсонській області розшукали дівчину, яка пішла до аптеки і зникла: як вона пояснила свій вчинок

У Херсонській області розшукали дівчину, яка пішла до аптеки і зникла: як вона пояснила свій вчинок

Дівчина гуляла з подругами.

У Херсонській області зниклу 15-річну дівчину поліцейські розшукали за 7 кілометрів від місця зникнення. З дівчиною все добре.

Про це повідомили у поліції регіону.

Неповнолітня пішла з дому 15 лютого. Матері сказала, що піде до аптеки за ліками і не повернулася. Поліцейські виявили дівчину 17 лютого за селом Балтазарівка біля зупинки громадського транспорту.

Від жителів Преображенського старостинського округу надійшла інформація, що дівчину бачили за 7 кілометрів від місця зникнення – у с.Балтазарівка. Туди негайно направилися працівники відділення поліції №3 (смт Чаплинка), які ретельно перевірили населений пункт.

Дівчина пояснила, що весь час гуляла із подругами. Причиною свого вчинку назвала те, що батьки нібито не дозволяють їй гуляти стільки, скільки вона хоче. З неповнолітньою поліцейські провели виховну бесіду та відвезли до батьків.

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Нагадаємо, трагічно закінчилися пошуки 6-річного хлопчика у Дніпропетровській області. Дитина зникла напередодні у селі Новопавлівка. Хлопця шукали правоохоронці та волонтери. Його тіло знайшли під кригою на річці Солона. Імовірно, підозрюють рятувальники, він пішов водоймою та провалився під лід.

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