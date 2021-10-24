У Херсонській області сталася смертельна ДТП: водій врізався в дерево, серед загиблих діти

Ще двоє неповнолітних потрапили до лікарні.
У Херсонській області водій позашляховика "влетів" на високій швидкості в дерево. У результаті ДТП загинули чотири людини, зокрема двоє неповнолітніх.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Аварія сталася в ніч проти 24 жовтня близько 01:00. Водій Volkswagen Touareg не впорався із кермуванням на трасі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району.
У результаті ДТП загинули чотири людини, серед яких двоє дітей 2006 року народження. Також від зіткнення постраждали ще двоє 17-річних осіб.
Потерпілі у лікарні. У них травми різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста.
Раніше у Миколаєві уникаючи зіткнення, водій мікроавтобуса врізався в Volkswagen Passat. Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.