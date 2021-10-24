У Херсонській області сталася смертельна ДТП: водій врізався в дерево, серед загиблих діти

У Херсонській області сталася смертельна ДТП: водій врізався в дерево, серед загиблих діти

Ще двоє неповнолітних потрапили до лікарні.

У Херсонській області водій позашляховика "влетів" на високій швидкості в дерево. У результаті ДТП загинули чотири людини, зокрема двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Аварія сталася в ніч проти 24 жовтня близько 01:00. Водій Volkswagen Touareg не впорався із кермуванням на трасі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району.

У результаті ДТП загинули чотири людини, серед яких двоє дітей 2006 року народження. Також від зіткнення постраждали ще двоє 17-річних осіб.

Потерпілі у лікарні. У них травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста.

Раніше у Миколаєві уникаючи зіткнення, водій мікроавтобуса врізався в Volkswagen Passat. Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.

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