У Херсонській області відбудуться військові навчання: жителів просять зберігати спокій

Містян просять дотримуватися заходів безпеки.

22 вересня в Херсонській області стартують військові навчання "Об’єднані зусилля - 2021". Жителів області просять дотримуватися заходів безпеки та зберігати спокій.

Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.

Під час навчань областю переміщуватиметься велика кількість військової техніки.

Також у повідомленні йдеться про те, що будуть припинені всі польоти безпілотників у районі проведення навчань. Також заборонена фото та відеозйомка військової техніки і режимних військових об’єктів Збройних Сил України.

Також жителів області застерігають від провокаційних дій поруч із військовими об’єктами та просять повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб.

Раніше стало відомо, що на Львівщині стартували наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident - "Швидкий Тризуб".

За легендою, багатонаціональні підрозділи звільнятимуть місто, яке захопили бойовики та допомагатимуть в евакуації місцевих мешканців. А ще заплановано спільне десантування з літака військово-транспортної авіації США.

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