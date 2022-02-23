У Херсонській області з окупованого Криму чутно артилерію

У Херсонській області з окупованого Криму чутно артилерію

Росія проводить навчання.

У Криму на окупованій частині Арабатської Стрілки гатить артилерія. Канонаду добре чутно в Стрілковому та в Щасливцеве Генічеської громади.

Про це пише місцеве видання "Новий Візит".

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На території окупованого Криму, недалеко від межі з Генічеською громадою та в акваторії Азовського моря, відбуваються навчання військових РФ з застосуванням артилерії. Канонаду місцеві жителі чують від 22 лютого.

Нагадаємо, 12 лютого понад 30 кораблів Чорноморського флоту вийшли в море із окупованого Севастополя та Новоросійська за планом навчання.

У Військово-Морських Силах ЗСУ відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі "навчань". Там заявили, що готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

"Це беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - заявили у ВМС.

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