У Херсонській області забійник худоби спився до галюцинацій і вкоротив собі віку - ЗМІ

Рідні чоловіка намагалися вмовити його вилікуватися від алкоголізму.

У селі Мала Кардашинка Херсонської області виявили тіло забійника худоби, поруч з яким лежав ніж, яким він різав худобу. Підозрюють, що 60-річний чоловік завдав собі ним смертельних ударів.

Про це повідомляє місцева спільнота "Херсон Типовий".

Зазначається, що мовляв чоловік за життя зловживав алкоголем, на який сильно "підсів" і в результаті нібито "допився до судом і галюцинацій".

"Міцний 60-річний чоловік ніколи не відмовляв односельцям в проханні заколоти козу або свинку на м'ясо. Ножем професіонал кривавих справ працював швидко і точно, тому вдячні люди не скупилися ані на м'ясо, ані на алкоголь", - сказано в повідомленні.

Трагедія сталася, коли у будинку чоловіка зібралася рідні, щоб вирішити його проблему із алкогольною залежністю, але він образився і пішов з дому. Незабаром сусіди виявили чоловіка мертвим на вулиці. Поруч з ним лежав ніж, яким він різав худобу.

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