У Херсонській області заборонили фільмувати військову техніку під час навчань ЗСУ

У регіоні відбуваються інтенсивні тренування військових підрозділів ЗСУ.
У Херсонській області заборонили фотографувати та знімати на відео військову техніку під час проведення навчань ЗСУ та передислокації військ.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської облдержадміністрації у Facebook.
Крім того, не можна фотографувати та знімати режимні об’єкти ЗСУ та поширювати інформацію про це у соціальних мережах. Військові нагадують про кримінальну відповідальність за такі дії.
"Оскільки триває збройна агресія Росії проти України і продовжує діяти особливий період, військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.
Наразі в регіоні відбуваються інтенсивні тренування військових підрозділів ЗСУ, де використовують різні види озброєння, автомобільну, спеціальну техніку та авіацію.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Times командувач ООС Олександр Павлюк назвав дату ймовірного вторгнення Росії до України – 20 лютого, коли відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.
Читайте також:
- "Росія хоче, щоб ми були слабкими": Кулеба прокоментував блокування двома країнами постачання зброї для України
- США стурбовані словами британського МЗС про плани РФ щодо України, а в Росії назвали заяву дезінформацією
- Тони американської зброї та скандальні німецькі заяви: чи зможуть Україна та світ зупинити Путіна