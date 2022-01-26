У Херсонській області заборонили фільмувати військову техніку під час навчань ЗСУ

У Херсонській області заборонили фільмувати військову техніку під час навчань ЗСУ

У регіоні відбуваються інтенсивні тренування військових підрозділів ЗСУ.

У Херсонській області заборонили фотографувати та знімати на відео військову техніку під час проведення навчань ЗСУ та передислокації військ.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

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Крім того, не можна фотографувати та знімати режимні об’єкти ЗСУ та поширювати інформацію про це у соціальних мережах. Військові нагадують про кримінальну відповідальність за такі дії.

"Оскільки триває збройна агресія Росії проти України і продовжує діяти особливий період, військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Наразі в регіоні відбуваються інтенсивні тренування військових підрозділів ЗСУ, де використовують різні види озброєння, автомобільну, спеціальну техніку та авіацію.

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Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Times командувач ООС Олександр Павлюк назвав дату ймовірного вторгнення Росії до України – 20 лютого, коли відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.

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