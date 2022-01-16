У херсонському потязі дитина отримала опіки ніг: що сталося

На вокзалі в Херсоні поїзд із Києва зустрічали медики швидкої.

В пасажирському поїзді Київ-Херсон 5-річний хлопчик, що їхав з батьками, випадково перекинув на себе чашку з дуже гарячим чаєм. Внаслідок чого дитина одержала опік 8% шкіри.

Про це повідомив Telegram-канал "Х*евый Херсон".

На вокзалі в Херсоні його зустрічала швидка. Медики, що надавали допомогу, наполягали на госпіталізації малюка, але відмовились через те, що мали терміново їхати до окупованого Криму.

Нагадаємо:

На Кіровоградщині 10-річний хлопчик облив себе бензином і підпалив. Загасити його снігом і холодною водою намагалися найменші братики і сестричка, однак дитина сильно обгоріла. Медики кажуть, що у хлопчика уражено близько 50 відсотків шкіри і прогнозів вони не дають.

Новини Черкас: 3-річний хлопчик отримав опіки після планової операції

Читайте також: