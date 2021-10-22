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У Хмельницькиму після посилення карантину люди масово кинулися до пунктів COVID-вакцинації

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© Хмельницький LIVE

Посилюють обмеження в області від 23 жовтня.

У Хмельницькому після посилення карантину з'явилися черги у пунктах вакцинації.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал Хмельницький LIVE.

Зокрема, зранку 22 жовтня довгі черги були на Володимирській, 92. Там, у приміщенні телерадіокомпанії UA:ПОДІЛЛЯ відкритий пункт COVID-вакцинації - це колишній "Поділля Центр".

У коментарях хмельничани пишуть, що таке скупчення людей саме біля цього центру масової вакцинації викликане тим, що "тут можна вибрати, чим вакцинуватися, а в поліклініках – конкретна вакцина".

Люди кажуть, хочуть до 23 жовтня встигнути зробити хоч одне щеплення. Адже від суботи їхні права суттєво обмежаться.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області від суботи, 23 жовтня, посилюють карантин через зростання інфікованих коронавірусом.  Тепер працівники продовольчих і непродовольчих ринків, кафе і ресторанів, перукарень, готелів, хостелів, кінотеатрів повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин, або COVID-щеплення принаймні однією дозою.  Це стосується і відвідувачів. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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