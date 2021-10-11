У Вінницькій області 16-річна дівчина жорстоко вбила власну матір: що їй за це загрожує

У Вінницькій області 16-річна дівчина жорстоко вбила власну матір: що їй за це загрожує

За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення.

У Вінницькій області 16-річна дівчина підозрюється в жорстокому вбивстві своєї матері. Їй вона завдала близько 30 ударів ножем, після чого скинула тіло у каналізаційний колодязь.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався в Козятинській територіальній громаді. У поліцію про зникнення 35-річної жінки повідомила свекруха загиблої. Правоохоронці згодом знайшли тіло громадянки в колодязі водопостачання.

Попередньо, між нею і її 16-річною дочкою сталася сварка, в ході якої дівчина взяла кухонний ніж і завдала їм матері близько 30 поранень. Після чого знівечене тіло загиблої поклала на тачку і вивезла на територію нежилого домоволодіння і скинула в колодязь.

Пізніше дівчина прибрала в будинку, сховала свій закривавлений одяг і прибрала від сторонніх очей кухонний ніж.

Національна поліція Хмельницької області

"Підозрювану затримали в процесуальному порядку. Слідчі оголосили неповнолітній зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч.1 ст.115 КК України. За вчинення такого злочину, кримінальна відповідальність настає з 14 років. Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу – тримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення", — розповіли в пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що у Херсонській області 14-річного підлітка підозрюють у вбивстві 41-річного жителя селища Велика Олександрівка Бериславського району.

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